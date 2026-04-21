RS emite alerta sanitário para raiva herbívora na fronteira; entenda o que significa

O alerta chama atenção ainda para possível evolução dos focos de raiva herbívora na região do entorno. Wilson Hoffmeister Junior / SEAPI

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

A Secretaria Estadual da Agricultura emitiu um alerta sanitário para raiva herbívora no Noroeste e nas Missões. O comunicado foi feito após a detecção de focos da doença nos municípios de Tiradentes do Sul e São Nicolau. Os refúgios dos morcegos, no entanto, não foram localizados até o momento. O animal é quem transmite o vírus causador da doença.

— O alerta é para mobilizar toda a fronteira com relação à vacinação e prevenção contra raiva. Equipes também estão agindo na região para localizar possíveis refúgios dos morcegos — contextualiza Wilson Hoffmeister, coordenador do Programa de Controle da Raiva Herbívora da Secretaria.

O alerta chama atenção ainda para possível evolução dos focos de raiva herbívora para localidades próximas aos municípios de Tiradentes do Sul, como Esperança do Sul, Crissiumal, Derrubadas; e de São Nicolau, como Pirapó, Garruchos, Dezesseis de Novembro. Por serem fronteirças àArgentina, há informações extraoficiais que os hermanos também trabalham para conter a doença do outro lado.

A orientação da pasta para os produtores rurais é de que, ao localizarem refúgios de morcegos, não tentarem capturá-los por conta própria. Deve-se comunicar imediatamente a localização destes refúgios à Inspetoria ou ao Escritório de Defesa Agropecuária do seu município. Alguns esconderijos habituais dos morcegos são troncos ocos de árvores, cavernas, fendas de rochas, furnas, túneis, casas abandonadas, entre outros. Os animais mais visados são bovinos, bubalinos e equinos.