RS dá largada à safra com menos pinhão; e os preços, como ficam?

Na Serra, principal região produtora do Estado, a queda no volume colhido deve oscilar de acordo com o município, entre 12,5% e 60%. Rejane Paludo / Emater/ Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

O Rio Grande do Sul deu largada à colheita de um dos alimentos mais tradicionais do frio gaúcho: o pinhão. E, pelo volume de pinhas penduradas nas araucárias espalhadas pelo Estado, a safra deve ser menor neste ano: entre 600 e 750 toneladas da semente, segundo a Emater. No ano passado, foram 860 toneladas colhidas.

Na Serra, principal região produtora do Estado, com fatia entre 60% e 70% do total produzido no RS, a queda no volume colhido deve oscilar de acordo com o município, em percentuais que variam de 12,5% a 60%. Em contrapartida, em alguns municípios, como Caxias do Sul, prevê-se a manutenção dos índices da colheita anterior e, em Canela, um crescimento na produção de até 100% em relação à safra anterior. Ao todo, 500 famílias trabalham no extrativismo do pinhão.

De acordo com Antonio Leite de Borba, extensionista rural e coordenador da área de silvicultura da Emater, tem a ver com a alternância produtiva, característica desse tipo de árvore, e o clima:

— Como a polinização depende do vento, quando ocorre muita chuva, ela é prejudicada. Menos polinização, menos pinhas e menos pinhões.

A estiagem, acrescenta Borba, também pode ter afetado o desenvolvimento das pinhas neste ano:

— É necessário boa disponibilidade de água no solo para que haja translocação das raízes até a pinha e o pinhão para produção de amido.

E, se o volume está menor, o preço está mais caro. Para o produtor, neste início de safra, está sendo pago entre R$ 5 e R$ 8 o quilo. Já o consumidor pode encontrar a venda por R$ 12 a R$ 16 o quilo.