Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Cor, aroma e sabor
Notícia

 Qual a importância da 1ª Avaliação de Sucos de Uva Brasileiros

O 1º Concurso do Suco de Uva Brasileiro avaliou 190 amostras inscritas por 69 vinícolas de seis Estados

Gisele Loeblein

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS