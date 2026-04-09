 Qual a importância da 1ª Avaliação de Sucos de Uva Brasileiros

Jurados avaliam as amostras inscritas por vinícolas de seis Estados brasileiros. Luciana Masiero / Divulgação

Tem um novo capítulo da história da produção vitivinícola do Rio Grande do Sul sendo escrito neste momento na Serra. Pela primeira vez, um concurso avalia a qualidade dos sucos de uva do Brasil. E por que essa iniciativa é importante? A começar pelo percentual da fruta que é destinado ao processamento da bebida — em torno de 55%.

— Vemos como uma forma de promover o produto, incentivar o produtor e avanços tecnológicos, disseminar informações sobre esse produto natural, com uma composição tão benéfica para o nosso organismo — explica Fernanda Spinelli, doutora em biotecnologia, delegada científica na Comissão de Enologia da Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV) e diretora da Associação Brasileira de Enologia (ABE).

A entidade é a organizadora do 1º Concurso do Suco de Uva Brasileiro, que surge de forma semelhante à avaliação nacional de vinhos, que neste ano chega à 26ª edição. Na estreia, o novo evento teve 190 amostras inscritas por 69 vinícolas de seis Estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco.

Três tipos de reconhecimento serão concedidos, de acordo com a pontuação. O Mérito Uva é para sucos que alcançarem entre 85 e 89 pontos. A medalha platina, entre 90 e 95, e a diamante, com mais de 95. São cinco categorias, suco de uva natural, integral, reconstituído, gaseificado e o suco orgânico ou biodinâmico.

Para a tarefa, 36 pessoas estão reunidas desde quinta-feira (9) em Bento Gonçalves — 32 jurados e quatro presidentes de júri — fazendo as avaliações. E o que faz um bom suco? Fernanda explica:

— A gente busca um suco que tenha cor, aroma e sabor da uva. Diferentemente do vinho, não vamos ficar procurando frutas vermelhas, cítricas, aroma disso, daquilo. No sabor, prestamos muita atenção para o equilíbrio entre açúcar e acidez.

Os premiados serão conhecidos nesta sexta-feira (10) e poderão, posteriormente, exibir o selo em seus rótulos. Uma forma de facilitar a identificação por parte do consumidor.

Na estreia, o novo evento teve 190 amostras inscritas por 69 vinícolas de seis Estados. Luciana Masiero / Divulgação

Suco de Brasil

De onde vêm as amostras:

MG - 3

PE - 10

PR - 10

RS - 145

SC - 13

SP - 9

TOTAL - 190