Inmet aponta 80% de chance de El Niño e de perda de produtividade no trigo no RS

Nessas condições, a probabilidade de produtividade abaixo da média chega a cerca de 80% para o trigo no Estado. Tadeu Vilani / Agencia RBS

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

O El Niño ainda não se instalou oficialmente, mas as previsões já começaram a ser feitas. Uma nota técnica do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) acendeu um alerta para o ano. Segundo ela, há até 80% de chance do fenômeno ganhar força a partir do segundo semestre — o que, na região Sul, costuma significar chuva acima da média em momentos definitivos para as lavouras.

No Rio Grande do Sul, em anos de El Niño, culturas de inverno como trigo e aveia podem enfrentar cenários que vão de solo encharcado, doenças fúngicas até dificuldades de manejo. Nessas condições, a probabilidade de produtividade abaixo da média chega a cerca de 80% para o trigo e 60% para a aveia no Estado, conforme a nota com base em dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

Entre setembro e outubro, período em que a produtividade é definida para essas culturas, o aumento das chuvas pode comprometer fases decisivas como floração e enchimento de grãos, além de dificultar a entrada de máquinas nas lavouras.

Até lá, o clima passa por uma fase de transição. Segundo o Climate Prediction Center, a atual La Niña perde força e deve dar lugar a uma condição de neutralidade entre março e maio. Na sequência, o El Niño ganha probabilidade crescente entre junho e agosto — com potencial de persistir até o fim do ano.

No restante do país, o sinal deverá inverso: menos chuva no Norte, Nordeste e parte do Centro-Oeste e Sudeste, elevando o risco de estiagens e perdas em culturas como soja e milho.