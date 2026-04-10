Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

No segundo semestre
Notícia

Inmet aponta 80% de chance de El Niño e de perda de produtividade no trigo no RS

Fenômeno costuma representar chuva acima da média na região sul do Brasil

Carolina Pastl

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS