Carlos Siegle estava à frente do cargo desde maio de 2023. Ceasa / Divulgação

Está marcada para esta sexta-feira (24) a cerimônia de transmissão da presidência da Centrais de Abastecimento do Estado (Ceasa), principal entreposto de venda de hortigranjeiros do Rio Grande do Sul. Carlos Siegle estava à frente do cargo desde maio de 2023 e passa agora o bastão para Ailton dos Santos Machado. Que volta para um terceiro tempo na cadeira de diretor-presidente do complexo.

Ailton dos Santos Machado estava na diretoria comercial do Irga Ailton Machado / Arquivo Pessoal

Natural de Viamão, formado em Gestão Pública e pós-graduado em Agronegócio, Machado foi presidente em outras duas ocasiões: de 2010 a 2011 e de 2019 a 2023. Produtor, também tem no histórico o comando da Associação dos Produtores da Ceasa, e a posição de membro do Conselho de Administração e diretor técnico operacional da Ceasa.

E ocupava o cargo de diretor comercial do Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga).

Carlos Siegle conduziu a Ceasa no período das cheias, em 2024 Duda Fortes / Agencia RBS