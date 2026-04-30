Preço dos fertilizantes dispara até 63% e trava compras dos produtores no Brasil

O Oriente Médio concentra cerca de 40% das exportações mundiais de ureia. Singkham / stock.adobe.com

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Como já era esperado, a escalada do conflito no Irã impulsionou os preços dos fertilizantes no mercado internacional, com reflexos diretos no Brasil. Segundo a StoneX, as cotações dos nitrogenados já acumulam alta de até 63% desde o início da guerra.

Embora o Brasil não dependa de forma relevante das importações diretas do Irã, o impacto ocorre via mercado global. Isso porque o Oriente Médio concentra cerca de 40% das exportações mundiais de ureia. Com o bloqueio do Estreito de Ormuz e os entraves logísticos na região, parte significativa dessa oferta foi retirada do comércio internacional, tornando o mercado mais restrito e competitivo.

— Os compradores passam a operar com uma oferta reduzida, o que aumenta a disputa pelas cargas disponíveis. Além disso, há uma migração de demanda para outros nitrogenados, como nitrato e sulfato de amônio, o que também pressiona esses preços — explica o analista de Inteligência de Mercado da StoneX, Tomas Pernías.

Esse movimento ocorre em um contexto de demanda aquecida no Hemisfério Norte — especialmente nos Estados Unidos, durante a safra de primavera, e na China —, o que intensifica ainda mais a pressão sobre os preços globais.

No mesmo período, o sulfato de amônio acumula alta próxima de 30%, enquanto o nitrato de amônio sobe cerca de 60%. Já a ureia, mais exposta à oferta do Oriente Médio, lidera as valorizações e tem sido negociada ao redor de US$ 780 por tonelada nos portos brasileiros.

O conflito também afeta o mercado de fosfatados. A Arábia Saudita, importante exportadora, utiliza rotas que passam pelo Estreito de Ormuz, o que contribui para reduzir a oferta global em um segmento que já operava com estoques ajustados e preços elevados desde o início do ano.

Altamente dependente de importações — cerca de 85% do consumo vem do exterior —, o Brasil é particularmente sensível a choques externos.

— Qualquer alta no mercado internacional tende a ser internalizada, em maior ou menor grau, dependendo do câmbio e do momento de compra — afirma Pernías.

Por ora, o impacto se dá principalmente via preços, e não por falta de produto. Com as cotações em níveis elevados, muitos compradores têm optado por postergar as aquisições, o que já levou a um movimento de retração da demanda em outros mercados, como o norte-americano.

No Brasil, o calendário joga a favor: a maior parte das compras costuma se concentrar no segundo semestre, o que ainda permite alguma espera. Ainda assim, esse adiamento tem limite, lembra o analista:

— Os compradores não podem esperar indefinidamente. Em algum momento, terão de retornar ao mercado, seja aceitando margens mais apertadas, seja reduzindo a aplicação de fertilizantes e assumindo o risco de queda na produtividade.

Para as próximas semanas, a expectativa é de preços firmes. Mesmo em um eventual cenário de alívio no conflito, os gargalos logísticos tendem a persistir por meses, limitando uma possível queda mais acentuada nas cotações.