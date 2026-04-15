Consumo em alta e período de entressafra ajudam a sustentar a perspectiva de alta. Diogo Zanatta / Especial

Depois de fechar 2025 com uma sequência de cinco meses em baixa, o valor de referência do litro de leite teve no início de 2026 uma reação. Mês a mês, o primeiro trimestre mostrou avanço nas cotações — que, ainda assim, estão abaixo do mesmo período do ano passado. Para março, está projetado pelo Conseleite em R$ 2,2932.

— Os ventos de outono estão mais a nosso favor, com alta e tendência de (seguir) no cenário — avalia Marcos Tang, presidente da Associação dos Criadores de Gado Holandês (Gadolando).

O alimento ganha, no próximo mês, a vitrine do parque Assis Brasil, em Esteio, onde será realizada a 46ª Expoleite e a 19ª Fenasul. As exposições simultâneas serão oficialmente lançadas nesta quinta-feira (16). O momento atual traz essa perspectiva de uma remuneração melhor para o produto.

— Pode-se dizer que cobre o custo, mas todos com contas a pagar. Viemos de cinco anos de estiagem e enchente — reforça Tang, também presidente da Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça (Febrac).

A reação do começo de 2026 vem puxada por fatores como a melhora no consumo, com o retorno às aulas após as férias, e as temperaturas mais frias. Também se inicia uma espécie de entressafra na produção. O alerta, no entanto, vem da instabilidade trazida pela guerra na Oriente Médio, que já se traduz em altas nos combustíveis e nos fertilizantes.

— O custo já vai subir de novo — lamenta o dirigente.

2 mil animais e novidades

A 46ª Expoleite e 19ª Fenasul estão marcadas para o período de 13 a 17 de maio no parque Assis Brasil. O evento tem entrada gratuita. Segundo Tang, mais de 2 mil animais devem estar no espaço, das vacas de leite aos pequenos animais, passando pela classificatória do Freio de Ouro. E, pela primeira vez, a Fenovinos será realizada em Esteio.

Multifeira e agroindústrias familiares completam a programação.