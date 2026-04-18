"Precisamos cuidar muito do fluxo de caixa", diz presidente reeleito do sistema cooperativo do RS

Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

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