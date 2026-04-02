Por que o preço do chocolate está mais caro (e quando pode baixar)

No Brasil, produtos como chocolate em barra e doces registraram variações acima do Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Gabriel Costa / Agencia RBS

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Se depender do preço dos chocolates nas gôndolas deste ano, a Páscoa terá um sabor agridoce. Mesmo com a queda de 60% nos preços internacionais das amêndoas de cacau em relação ao mesmo período do ano anterior, os doces ainda tendem a permanecer mais amargos, ou melhor, mais caros nesta temporada. No Brasil, produtos como chocolate em barra e doces registraram variações acima do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).

— Temos que considerar que parte relevante da indústria adquiriu matéria-prima, ou seja, amêndoas, quando o preço ainda estava sendo negociado em níveis mais altos. Além disso, quando olhamos para a curva histórica de preços, ainda está num patamar elevado (apesar da redução) — esclarece Carolina França, analista de inteligência de mercado da Hedgepoint Global Markets.

De acordo com a consultoria StoneX, o cenário não é menos desafiador para o açúcar, outro ingrediente presente nos produtos mais comprados nesta época. Para as safras 2025/26 e 2026/27, projeta-se um maior direcionamento das usinas para o etanol, impulsionado pela menor remuneração do açúcar no curto prazo e pela competitividade do hidratado no início da nova temporada. Movimento que reduz a oferta disponível para a indústria justamente em um período em que a recuperação da produtividade ainda é lenta, lembra a consultoria.

Como reflexo deste cenário, além do preço, a analista cita reajustes em portfólio e reformulações de produtos, como a redução de embalagens ou a adição de biscoitos e outros ingredientes na composição:

— Estamos vendo diferentes empresas com diferentes estratégias.

E quando o preço deve baixar?

A queda no preço do cacau, que já é registrada, é puxada pela expectativa de superávit na safra 2025/26, com recuperação da produção na Costa do Marfim, Gana e Equador, somada à queda da demanda, refletida nas moagens. E, por ora, a tendência é de que se mantenha.

— Mas qualquer mudança, seja no padrão de ciclo do cacau, nas plantas, no clima ou nos principais países produtores tendem a causar oscilações de preço e contribuir com a volatilidade desse mercado — pondera Carolina.