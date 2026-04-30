Por que o dólar é o que pesa mais sobre recuo de 16,4% na venda de máquinas agrícolas

Para o ano, a entidade projeta uma redução de 8% nas vendas de equipamentos. Duda Fortes / Agencia RBS

O resultado da receita gerada pela venda de máquinas e equipamentos agrícolas no Brasil no 1º trimestre reforçam a perspectiva de um ano de retração nos negócios. De janeiro a março, houve uma queda de 16,4%, segundo dados divulgados pela Associação Brasileira da Indústria de Máquinas (Abimaq) nesta quarta-feira (29) na 31ª Agrishow, em Ribeirão Preto (SP). A entidade projeta uma redução de 8% para o resultado do ano.

— Com as variáveis que você tem em visão hoje, a chance de inverter essa queda é pouco provável. A não ser que tenha uma mudança muito grande em preço ou câmbio — respondeu Pedro Estevão presidente da Câmara de Máquinas Agricolas da Abimaq, à coluna, sobre a possibilidade de alteração no panorama.

O desempenho retratado pelos números é reflexo de uma combinação de fatores. O dólar desvalorizado, que afeta a renda dos produtores, é um deles, explica Estevão. Porque 60% do mercado de máquinas é direcionado às culturas de soja e milho, suscetíveis à variação cambial. Outro é o crédito caro, em razão elevada taxa de juros, que encarece e deixa o crédito mais seletivo. Sobre o de maior preponderância no momento atual, o dirigente afirma:

— É a taxa de câmbio, porque diminui muito a rentabilidade do agricultor,é a variável mais forte.

*A coluna viajou a convite do pool de imprensa organizado pela Agrishow