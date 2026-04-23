Por que, mesmo quando a guerra acabar, os preços de fertilizantes levarão um tempo para estabilizar

Diferentemente do petróleo, que oscilou para patamares inferiores com as notícias de trégua e liberação do estreito, os adubos não são tão voláteis. Singkham / stock.adobe.com

Mesmo quando for possível colocar um ponto final no conflito no Oriente Médio, o alívio sobre alguns efeitos colaterais não será imediato. É o caso dos fertilizantes, que seguem na curva de alta de preços em razão da relevância do Estreito de Ormuz no fluxo global. Os maiores impactos têm sido sentidos no mercado de ureia, que acumula alta de 44% desde o início do conflito, e do fosfato monoamônico (MAP).

Diferentemente do petróleo, que oscilou para patamares inferiores com as notícias de trégua e liberação do estreito, os adubos não são tão voláteis, explica Maísa Romanello, analista de fertilizantes da Safras & Mercado. E há questões relacionadas àprópria indústria — algumas sofreram ataques em suas instalações.

— Mesmo que haja um cessar-fogo, uma reabertura, as quedas (nos preços de fertilizantes) devem ser mais demoradas. Ainda vai demandar um tempo para o mercado voltar ao equilíbrio — avalia Maísa.

Relatório mensal da consultoria agro do Itaú BBA aponta que "o mercado de fertilizantes nitrogenados continuou em alta entre março e início de abril, impulsionado pelo conflito", "que compromete parte relevante da produção e da logística em países do Golfo Pérsico, além de pressionar os custos de frete e energia".

E também projeta um cenário sem grandes alterações: "no curto prazo, a combinação de oferta restrita, petróleo e gás natural em níveis elevados e maior aversão ao risco tende a manter o mercado ajustado e volátil, enquanto persistirem as incertezas sobre a duração do conflito e a normalização dos fluxos logísticos globais".

Além das dificuldades de fluxo no Estreito de Ormuz, as restrições sinalizadas por Rússia e China na exportação de fertilizantes também estrangulam a oferta do insumo.

— Com oferta restrita, e a Índia comprando mesmo com preços elevados, como tem subsídio do governo, há esse desequilíbrio — completa a analista da Safras & Mercado.