Por que a Agrishow, no interior de SP, também é termômetro do agro gaúcho

A 31ª edição se estende até esta sexta-feira (1), no interior de São Paulo. Agrishow / Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

A 31ª edição da Agrishow, que começa nesta segunda-feira (27), volta a colocar o setor de máquinas agrícolas no centro das atenções. E, para o Rio Grande do Sul, o impacto vai muito além dos estandes em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.

Com cerca de 60% do parque industrial brasileiro concentrado no Estado, a feira funciona como um termômetro para a atividade nas fábricas gaúchas. É ali que se medem as intenções de compra, se fecham negócios e se desenha o ritmo de produção para os meses seguintes.

— A feira tem impacto direto na produção das fábricas do Rio Grande do Sul — reforça Carolina Rossato, vice-presidente do Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas do Rio Grande do Sul (Simers).

Para este ano de feira, no entanto, o cenário é de cautela. A dirigente resume o momento como desafiador:

— O segmento de máquinas agrícolas, como todo o agro, ainda enfrenta um período de preços de commodities mais baixos, falta de crédito, incertezas externas e custos de produção que dificultam o cálculo das margens.

A leitura encontra respaldo nas projeções do setor para o ano. A Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq) estima queda de 8% na comercialização de máquinas e equipamentos agrícolas neste ano. Já a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) projeta retração de 6,2%. Recuos que se somam às perdas registradas nos dois anos anteriores, reforçando o ambiente de desaceleração.

Mesmo assim, a Agrishow mantém seu papel estratégico, continua Carolina:

— A feira sempre foi uma janela de tecnologia e uma expectativa de investimento. Tudo o que os fabricantes levam é o que há de mais avançado no mundo.

Além da vitrine, o evento também se consolida como plataforma de negócios internacionais, acrescenta a vice-presidente do Simers. De acordo com ela, a indústria deve chegar à feira com portfólio completo e de olho tanto no mercado interno quanto nas oportunidades externas.