Pela segunda vez, ginete vence o Bocal de Ouro com emoção dentro e fora de pista

Dias antes de entrar em pista, o ginete Ricardo Wrege destacou à coluna o papel da família no Bocal de Ouro, classificatória ao Freio de Ouro, que é a principal competição do cavalo crioulo. No último sábado (25), no parque Assis Brasil, em Esteio, o discurso virou imagem na volta da vitória. E o atleta virou bicampeão da prova.
Montando Gap Orfeu, da Estância Gap São Pedro, de Uruguaiana, Wrege conquistou o título entre os machos com 20.765 pontos. Logo após, percorreu a arena com a filha Luzia, de seis anos, nos braços, às lágrimas.
— Esse foi crescendo prova a prova e surpreendendo — afirmou ainda o ginete, referindo-se ao cavalo.
Entre as fêmeas, a dupla campeã foi égua Guerreira da Pavei, da Cabanha Pavei, de Içara, interior de Santa Catarina, com 21.220 pontos, montada por Fernando Andrighetti.
Ao todo, 16 animais garantiram vaga na final, na Expointer.