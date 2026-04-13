Outra novidade do evento deste ano é a feira de negócios envolvendo toda a cadeia produtiva da oliva. Félix Zucco / Agencia RBS

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Pela primeira vez, os azeites gaúchos terão preço unificado na vitrine de uma Abertura Oficial da Colheita da Oliva. Ao todo, 25 marcas participarão da 14ª edição do evento, na próxima sexta-feira (17), em Triunfo, com comercialização centralizada pelo Instituto Brasileiro de Olivicultura (Ibraoliva). O valor dos rótulos, no entanto, não foi divulgado.

A estratégia busca ampliar a divulgação do produto, explica Flávio Obino Filho, presidente da entidade:

— A ideia é que seja um espaço para degustar e conhecer novos azeites e sabores, não, necessariamente, de compra.

E, se der certo, adianta Obino Filho, a experiência de venda coletiva pode ser levada a outros eventos.

Outra novidade deste ano é a feira de negócios envolvendo toda a cadeia produtiva da oliva. À venda, haverá desde embalagens de spray de azeite de oliva até adubos específicos para olivais.

— Queremos transformar a festa em uma feira — resume o presidente do Ibraoliva.

Além das novidades, a perspectiva de safra também deve embalar a abertura deste ano. A projeção da entidade, já divulgada pela coluna, se mantém: de deve superar o recorde histórico de 640 mil litros registrado em 2023.