4º Mundial do Queijo no Brasil entregou, no total, sete superouros ao Estado, entre queijos e doce de leite. AGL / Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

O Rio Grande do Sul voltou a marcar presença entre os gigantes do queijo. No 4º Mundial do Queijo no Brasil, encerrado nesta semana, o Estado levou cinco superouros — a principal premiação — e ficou com o terceiro lugar, atrás apenas de Minas Gerais e São Paulo.

Para o presidente da Associação Gaúcha de Laticinistas (AGL), Alexander de Liz, o resultado começa por quem está na base da cadeia produtiva:

— Tem a ver com o empenho e a preocupação de fazer cada vez melhor do produtor rural.

A medalha superouro é concedida ao produto com a maior pontuação em cada categoria. Nesta edição, cerca de 2,6 mil queijos, de diferentes países, foram avaliados às cegas por critérios como textura, aroma, sabor, retrogosto e aparência. Além dela, também foram distribuídas medalhas de ouro, prata e bronze.

De Liz destaca ainda o aumento no número de laticínios gaúchos interessados em disputar concursos do gênero:

— Há uma busca crescente por avaliação e feedback. Os próprios produtores reconhecem o quanto seus queijos evoluíram após participarem dessas competições.

A principal premiação

Minas Gerais levou 21 superouros e São Paulo, 11. Veja quem levou essa medalha do RS:

Categoria queijo

Queijo Sete Povos, da Marlise Rita Fioresi Valsoler, de Jóia

Queijo Parmesão, da Queijaria Somacal, de Farroupilha

Queijo Tilsit, da Queijaria Somacal, de Farroupilha

Queijo Parmesão, da Queijaria Schneider, de Marcelino Ramos

Ricota Fresca com Chimichurri, de Laticínios Pipo, de Nova Roma do Sul

Categoria doce de leite

Doce de Leite, Laticínio La Serrana, de Barros Cassal

Doce de Leite, da Estrelat, de Estrela