A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.
O Rio Grande do Sul voltou a marcar presença entre os gigantes do queijo. No 4º Mundial do Queijo no Brasil, encerrado nesta semana, o Estado levou cinco superouros — a principal premiação — e ficou com o terceiro lugar, atrás apenas de Minas Gerais e São Paulo.
Para o presidente da Associação Gaúcha de Laticinistas (AGL), Alexander de Liz, o resultado começa por quem está na base da cadeia produtiva:
— Tem a ver com o empenho e a preocupação de fazer cada vez melhor do produtor rural.
A medalha superouro é concedida ao produto com a maior pontuação em cada categoria. Nesta edição, cerca de 2,6 mil queijos, de diferentes países, foram avaliados às cegas por critérios como textura, aroma, sabor, retrogosto e aparência. Além dela, também foram distribuídas medalhas de ouro, prata e bronze.
De Liz destaca ainda o aumento no número de laticínios gaúchos interessados em disputar concursos do gênero:
— Há uma busca crescente por avaliação e feedback. Os próprios produtores reconhecem o quanto seus queijos evoluíram após participarem dessas competições.
A principal premiação
Minas Gerais levou 21 superouros e São Paulo, 11. Veja quem levou essa medalha do RS:
Categoria queijo
- Queijo Sete Povos, da Marlise Rita Fioresi Valsoler, de Jóia
- Queijo Parmesão, da Queijaria Somacal, de Farroupilha
- Queijo Tilsit, da Queijaria Somacal, de Farroupilha
- Queijo Parmesão, da Queijaria Schneider, de Marcelino Ramos
- Ricota Fresca com Chimichurri, de Laticínios Pipo, de Nova Roma do Sul
Categoria doce de leite
- Doce de Leite, Laticínio La Serrana, de Barros Cassal
- Doce de Leite, da Estrelat, de Estrela