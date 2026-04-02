"O royalty não é sobre a patente, é sobre a tecnologia", diz executivo da Bayer sobre tema que tem virado batalha judicial no RS

Fabiano Oliveira, diretor do Negócio de Soja da Bayer no Brasil. Bayer / Divulgação

O pagamento de royalties da soja transgênica voltou ao debate neste ano, com questionamentos judiciais. A Bayer é a empresa detentora da biotecnologia, que tem três gerações em campo (a primeira delas, a RR1 já com patente vencida e sem incidência de cobrança). A coluna conversou com Fabiano Oliveira, diretor do Negócio de Soja da marca no Brasil sobre o tema. Confira trechos.

Como é feita a cobrança de royalties?

O modelo de negócios foi criado na época da RR (Roundup Ready, 1ª soja transgênica) e vigorou até o lançamento da Intacta, quando fizemos um aprimoramento, mas as bases eram as mesmas, de remuneração pelo uso, a cada uso, a cada ano. Tanto considerando o período de RR quanto o de Intacta, falando do Rio Grande do Sul, vemos grande expansão de produtividade e de produção. Saltou de 12 milhões para mais de 20 milhões de toneladas de produção, desde o lançamento da Intacta. O país também, atingiu 180 milhões de toneladas, e antes da Intacta era menos de 100 milhões. Isso fez do Brasil um grande protagonista em produção, exportação e comércio global de soja.

Entendemos que teve muitos protagonistas nessa história. Sem dúvida o agricultor é um, mas acho que uma outra parte protagonista é a tecnologia. Não só a Intacta, não só a biotecnologia, o Brasil hoje é exemplo de adoção de ferramentas digitais, de agricultura de precisão, maquinários modernos. De maneira geral, vemos uma prosperidade muito grande com o advento e a utilização da biotecnologia.

Como é esse modelo de negócio?

É um modelo de negócio que incentiva para que a biotecnologia seja remunerada por meio da semente certificada. É o primeiro momento. Considerando a possibilidade do agricultor salvar a semente para uso próprio, que a legislação brasileira permite, também existe outra opção na semente salva (de forma) legal. O agricultor solicita a emissão de um boleto, faz o pagamento e fica regularizado em relação ao uso da biotecnologia. E existe uma terceira opção, que não incentivamos, na entrega da soja. O modelo de negócios vigente desde 2012, 2013, é com base em um preço por hectare. O valor base de referência dessa safra era R$ 236 em julho do ano passado. Se o agricultor fez a opção por salvar a semente para uso próprio, esse valor foi, em média, R$ 265, R$ 270. E aí, o royalty na moega, se for transformar o 7,5%, considerando a produtividade média do Estado e o preço médio do commodity, isso vai sair próximo de R$ 500.

Os questionamentos feitos, inclusive judicialmente, falam em prática comercial abusiva, pouca clareza na forma da cobrança e na testagem...

A cobrança do royalty na moega, inclusive, é um item do contrato de licenciamento com o agricultor. Só aqui no Rio Grande do Sul, ao longo da história de Intacta, temos mais de 150 mil contratos assinados individualmente. A testagem, verifica se o grão que está sendo entregue pelo agricultor possui biotecnologia com patente válida. E já tivemos ações, inclusive, que questionaram isso, e a decisão da Justiça do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, reconhece que todo procedimento é válido.

Como é essa testagem?

É um teste muito parecido com o teste de farmácia, de covid. Tem um reagente que verifica se dentro daquela amostra de soja existe aquela proteína específica da biotecnologia com patente válida. É isso que é verificado.

Se tiver uma soja com tecnologia RR, que já teve a patente expirada, não vai vai acusar?

Não. Inclusive, existe uma margem de segurança. Se tiver meia dúzia de grãos no caminhão, não vai de forma alguma reconhecer isso. Temos bastante segurança, o teste está no mercado há mais de 10 anos.

No caso da Intacta há uma divergência também no entendimento da validade de patente...

Apesar da Intacta ter sido lançada em 2012, houve um processo de desenvolvimento da biotecnologia, que dura de 10 a 15 anos. Houve uma série de inovações que foram realizadas para trazer um produto inédito para o mercado. E, ao longo desse processo de desenvolvimento, algumas das técnicas, das metodologias, das invenções foram submetidas, depositadas no INPI, para que fossem concedidas patentes sobre a biotecnologia Intacta. Para cada uma das submissões, tem todo um processo interno que o INPI foi avaliando, e as patentes foram concedidas. A Bayer tem cinco patentes que foram conferidas, que foram concedidas. Dessas, há validade até 2028. Informações públicas que estão no site do INPI, que é o órgão brasileiro responsável. Aqui tem um ponto importante: uma coisa é a patente, outra é a cobrança. O objetivo da patente é evitar a cópia indevida. O preço da biotecnologia tem a ver com questões mercadológicas, concorrenciais. O royalty não é sobre uma patente, é sobre a tecnologia.

Como vocês têm lidado com os processos judiciais, inclusive movidos por entidades, referentes à cobrança?

Com abertura para o diálogo. Acho que a via judicial é um caminho, a legislação brasileira permite, todo o sistema judiciário, mas acho que a Bayer está disposta a conversar e dar clareza sobre o modelo de negócio. Acho que a maior parte das alegações nas ações judiciais é por uma perspectiva diferente de como funciona o modelo. Então, nada melhor do que dar transparência de todas as condições.

Nessa via do diálogo existe alguma perspectiva de alteração desse modelo vigente?

As alterações sempre são voltadas para o agricultor que está aderindo à semente certificada e a salva legal. Acho que o que queremos é trazer clareza e cada vez mais agricultores para que não tenham preocupação nenhuma na hora de entregar a soja na moega.