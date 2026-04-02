"O royalty não é sobre a patente, é sobre a tecnologia", diz executivo da Bayer sobre tema que tem virado batalha judicial no RS

Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

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