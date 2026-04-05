O que o suco de uva precisa ter para se sair bem no 1º concurso da bebida no Brasil  

Pontuação vai de zero a cem e determinará medalhas em cinco categorias diferentes Ulisses Castro / Agencia RBS

Terá gosto de novidade e sabor de conquista o 1º Concurso de Suco de Uva Brasileiro, que será realizado nesta semana em Bento Gonçalves, na Serra. Promovido pela Associação Brasileira de Enologia (ABE), o evento inédito fará a avaliação de 190 amostras de 69 empresas de seis Estados brasileiros. Para dar conta dessa tarefa foram escalados 36 profissionais _ 32 jurados e quatro presidentes de júri. Que precisarão aguçar os sentidos para fazer a degustação às cegas.

Uma pontuação será atribuída às amostras, inscritas em cinco categorias diferentes: natural, integral, reconstituído, gaseificado e orgânico ou biodinâmico, com três grupos em cada (branco, rosé e tinto). Aspecto visual, qualidade aromática, equilíbrio gustativo e harmonia geral são características que serão avaliadas.

_ O mais importante é a busca do equilíbrio entre acidez e dulçor na bebida, não importando o estilo ou a variedade _ reforça Lúcia Porto, empresária, jornalista, publicitária e sommelière, que estará entre os jurados do concurso.

A degustação será realizada no dia 09, e as medalhas serão entregues na sexta-feira, às 17h, na prefeitura de Bento Gonçalves. No momento da avaliação, será dada uma pontuação de 0 a cem, com base em ficha própria, atribuída pela organização do evento.

Amostras com mais de 95 pontos receberão a Medalha Diamante, com pontuação entre 90 e 95 pontos, Medalha Platina e entre 85 e 89 pontos, o Mérito Uva. Os selos oficiais poderão ser utilizados nos rótulos e materiais promocionais.

Sobre a importância do concurso inédito, o presidente da Associação Brasileira de Enologia (ABE), Mário Lucas Ieggli afirma:

_ Vem para quantificar a nossa qualidade, o quanto é bom, tem qualidade e está cada vez ganhando mais espaço na mesa do consumidor e mundo afora.