Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Gosto de novidade
Notícia

O que o suco de uva precisa ter para se sair bem no 1º concurso da bebida no Brasil  

Evento inédito será realizado na quinta (09) e na sexta-feira (10) em Bento Gonçalves, na Serra

Gisele Loeblein

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS