Com a previsão de um El Niño e a memória ainda recente da enchente, o risco de desastres naturais segue no horizonte. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Com a previsão de um El Niño no radar e a memória ainda recente da enchente, o risco de desastres naturais segue no horizonte dos gaúchos. Diante desse cenário, o Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária da Secretaria Estadual da Agricultura promove, em maio, duas oficinas voltadas à prevenção no meio rural. Os encontros serão realizados em Eldorado do Sul, no dia 7, e em Agudo, no dia 14, e reunirão 60 lideranças rurais.

A proposta é construir, de forma coletiva, um passo a passo com orientações práticas para preservar vidas e reduzir prejuízos na produção agropecuária durante eventos climáticos extremos.

— Serão apenas 60 participantes, mas a ideia é que atuem como multiplicadores desse conhecimento — explica a bióloga Ludmila Baethgen, uma das coordenadoras do projeto.

A iniciativa integra um projeto mais amplo financiado pela Fapergs, que reúne mais de 30 pesquisadores do Brasil e do exterior e busca ampliar a compreensão sobre desastres climáticos.

Segundo Ludmila, o material orientador precisava considerar as especificidades locais:

— Um manual para inundações e enchentes é muito vago. Cada território tem suas características, assim como cada comunidade.

Durante as oficinas, os participantes terão acesso a conteúdos que vão desde medidas de segurança e organização da propriedade em situações de risco até estratégias de proteção de máquinas, animais e insumos. Também serão abordadas práticas de manejo sustentável, como conservação de solo e água, uso de bioinsumos e implantação de sistemas agroflorestais, com foco no aumento da resiliência frente às mudanças climáticas.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas nos escritórios da Emater/RS-Ascar dos municípios participantes.