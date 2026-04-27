O que fazem o capitão do penta do Brasil e empresa inglesa em mesma propaganda do agro

A conexão do campo produtivo com o das quatro linhas costuma render boas jogadas no agronegócio. E é com essa pegada que a JCB, de máquinas da chamada linha amarela, lança em junho, mês de Copa do Mundo, uma campanha para reforçar a marca no Brasil.
Para isso, escalou o pentacampeão Cafu e explorou a origem inglesa da marca criada por Joseph Cyril Bamford no pós-guerra europeu. Ele criou, em 1945, um reboque para transportar comida. Hoje, são 22 fábricas espalhadas mundo afora, inclusive no Brasil. E com avanço crescente no terreno do agro. O uso de escavadeiras no segmento cresceu quatro vezes em nove anos, pontuou Carlos França, diretor de vendas e marketing da JCB.
— A inspiração é o agro. Sempre teve um DNA agrícola — diz Rafael Sá Oliveira, diretor de vendas agrícolas, sobre a origem da empresa.
E é com o slogan “a maior invenção inglesa depois do futebol” que a marca busca maior visiblidade no Brasil, onde o agro tem uma fatia de 15% de todos os negócios. A meta é dobrar de tamanho no país até 2030, passando das atuais 5 mil para 11 mil unidades comercializadas por ano.
*A coluna viajou a convite do pool de imprensa organizado pela Agrishow