No Estado houve um movimento de alta, em torno de 8%, entre outubro e dezembro do ano passado. Marcelo Casagrande / Agencia RBS

No cenário nacional, o começo de 2026 aponta valorização do boi gordo. Dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), da Esalq/USP, mostram uma alta de 13% na comparação entre a metade de abril e o início de janeiro, e de 14% (de alta real) em relação à abril do ano passado.

A referência do indicador é o Estado de São Paulo, com a arroba cotada a R$ 363,82 na média parcial de abril. E trazendo, entre outras explicações, exportações recordes do centro do país, com reflexos sobre o mercado físico, explica Júlio Barcellos, coordenador do Núcleo de Estudos em Sistemas de Produção de Bovinos de Corte e Cadeia Produtiva (Nespro) da UFRGS.

— No Rio Grande do Sul, o cenário é um pouco diferente. De janeiro a abril o boi está estável, pois normalmente baixava. É um período de grande oferta, com o pecuarista um pouco descapitalizado, exportações menos formadoras de preços — explica, em relação à realidade gaúcha.

Há de se considerar, ainda, que no Estado houve um movimento de alta, em torno de 8%, entre outubro e dezembro do ano passado. No Brasil Central, a reação foi maior nesses primeiros meses de 2026, acrescenta Barcellos:

— Puxado por um ciclo de retenção de fêmeas, mercado futuro e exportações.

Os gráficos dos dois indicadores mostram bem esse movimento de alta no país e de estabilidade no RS (veja quadro abaixo). Outro fator a ser considerado no mercado gaúcho, acrescenta o coordenador do Nespro, é a entrada de "muita carne no varejo", o que "freou uma maior transferência no atacado, segurando o preço do boi no campo".

Apesar de o preço do boi gordo ter ficado estável no RS neste começo de ano, o preço ao consumidor subiu, refletindo essa alta nacional, porque o mercado gaúcho também é abastecido por carne de outro Estados.

Lá e cá

1. Segundo o indicador Cepea, em SP, o valor da arroba (equivalente a 15 quilos), fechou em:

Janeiro: R$ 320,6

Fevereiro: R$ 342,25

Março: R$ 350,18

Abril*: R$ 364,48

2. Os dados do Nespro referentes ao valor médio do quilo do boi gordo no RS foram:

Janeiro: R$ 11,46

Fevereiro: R$ 11,43

Março: R$ 11,43

Abril*: R$ 11,47

*Parcial do mês