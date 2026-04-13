Primeiro concurso de suco de uva, queda na cobertura do seguro rural e mais no "Campo e Lavoura"; ouça aqui

O primeiro concurso de suco de uva brasileiro e a queda na cobertura do seguro rural foram alguns dos assuntos do Campo e Lavoura deste domingo (12), na Rádio Gaúcha. Perdeu o programa? Ouça aqui:
- As lavouras brasileiras estão com a menor área coberta por seguro em quase 20 anos. O colunista em Brasília do Grupo RBS, Matheus Schuch, explicou os motivos.
- E Fernanda Spinelli, diretora da Associação Brasileira de Enologia (ABE), detalhou como funcionou o 1º Concurso do Suco de Uva Brasileiro, encerrado na última sexta-feira (10).