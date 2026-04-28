A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.
Em meio ao “boom” do ingrediente na indústria alimentícia, o pistache atingiu, em março, o maior nível de preços desde 2018, chegando a US$ 10 por quilo, segundo a Expana, agência especializada em relatórios e informações de mercado. Desde 2020, a alta supera 37%. Para a Associação Brasileira de Nozes, Castanhas e Frutas Secas (ABNC), além da guerra no Irã, da alta do petróleo e do aumento dos custos de produção, o cenário também reflete, justamente, a expansão contínua da demanda.
— A procura por pistache cresce há 20 anos, de forma consistente, e ganhou ainda mais força após o “boom” do pistache de Dubai (barras recheadas com creme de pistache e massa folhada desfiada que viralizaram na internet em 2023) — explicou o argentino Alan Tesler, sócio-gerente da Soulful Treenuts, atacadista global do produto.
O movimento de alta também evidencia um mercado que já vinha se apertando antes mesmo do conflito. As colheitas nos principais países produtores — como Irã, Estados Unidos e Turquia — ficaram abaixo do esperado em 2025, principalmente devido à seca.
Presidente da ABNC, Claiton Wallauer reforçou:
— O mercado ficou desabastecido.
Em março, por exemplo, o Brasil importou 12 toneladas de pistache iraniano sem casca, volume 60% inferior ao registrado no mesmo mês do ano anterior. Os dados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (Mdic).
Atualmente, o mercado global de pistache é estimado em cerca de US$ 5,49 bilhões e, segundo a Mordor Intelligence, pode alcançar US$ 7,2 bilhões nos próximos cinco anos. O Irã desempenha papel central nesse cenário, respondendo por cerca de um quinto da produção mundial e por 25% a 30% das exportações, conforme dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos.
No Brasil, apesar do consumo em expansão, não há produção relevante de pistache. A maior parte do produto consumido no país é importada, principalmente dos Estados Unidos.