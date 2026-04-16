Operação busca garantir o escoamento e o preço mínimo estabelecido pelo governo federal para o produto em meio à queda nas cotações. Nauro Júnior / Agencia RBS

Uma nova rodada de leilões de arroz deve ser realizada ainda em abril pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Nesta quarta-feira (15), o Ministério da Agricultura informou que foram liberados R$ 56 milhões à autarquia para fazer a operação, que busca garantir o escoamento e o preço mínimo estabelecido pelo governo federal para o produto em meio à queda nas cotações. A previsão é de que os avisos do certame sejam publicados na próxima semana. Já os leilões devem ser realizados na semana seguinte, ainda em abril.

Quando a portaria foi publicada, no final de março, a previsão era de que fossem negociadas 300 mil toneladas do cereal, com um recurso de R$ 70 milhões. Em razão do montante menor, deverá haver reajuste no volume a ser adquirido.

O Rio Grande do Sul, em fase final de colheita, é o maior produtor nacional de arroz, respondendo por cerca de 70% do volume total do país. Para o leilão, serão utilizadas duas ferramentas de negociação: o Prêmio Equalizador Pago ao Produtor Rural (Pepro) e Prêmio Para Escoamento de Produto (PEP).

— O primeiro será destinado apenas à agricultura familiar e o segundo à ampla concorrência — esclareceu o presidente interino da Conab, Sílvio Porto.

As ações buscam equilibrar o mercado depois de uma queda acentuada de preços recebidos pelo produtor. Embora o momento registre uma reação (com uma alta de 8,07% acumulada em março), a média das cotações do mês estão 29,7% abaixo do ano passado. Os R$ 57,69 também seguem abaixo do mínimo determinado pelo governo, que é de R$ 63,74.