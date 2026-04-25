Ricardo (E) e o seu filho Gonzalo na égua Santa Alice Aguerrida antes da classificatória. Carolina Jardine / Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

No Bocal de Ouro, porta de entrada para animais inéditos no Freio de Ouro, o ginete Ricardo Wrege, que já fez história dentro desta competição, está com equipe completa. Dentro da pista, busca duas vagas neste sábado (25), no Parque Assis Brasil, em Esteio: uma com o cavalo GAP Orfeu e outra com a égua Santa Alice Aguerrida. Fora, é a torcida que promete embalar a conquista: dos seus três filhos.

Apaixonados pela lida, Luzia, de seis anos, Santiago e Gonzalo, de dois, já começaram a trilhar o próprio caminho — ainda que, por enquanto, a disputa seja por um lugar ao lado do pai no lombo do cavalo. Com apenas dois anos, Gonzalo chamou atenção ao conduzir as rédeas na pista durante o aquecimento do pai, antes de uma das provas. Ao ser perguntado se gostava da montaria, respondeu do seu jeito: olhos arregalados, mãos firmes nos arreios e um entusiasmado “sim” silencioso.

— Ele ainda nem sabe falar, mas já anda a cavalo. Só fala “cacá”, no lugar de cavalo. Dizem que eu era assim quando pequeno — contou Wrege, que é promessa da nova geração.

Mais do que companhia, a presença dos filhos também entra na estratégia emocional do ginete em um ambiente de alta exigência.

— A gente precisa desse suporte, principalmente quando as coisas não saem como o esperado. É um ambiente de bastante pressão. No fim, é o que mantém a gente firme — diz o atleta.

A pressão aumenta justamente por se tratar de um Bocal, etapa marcada pela imprevisibilidade dos animais mais jovens, continua:

— São cavalos novos, que às vezes apresentam surpresas na pista. A gente precisa estar muito bem preparado. Eles já vêm em treinamento, mas exigem uma base sólida para suportar esse nível de competição.

Apesar da juventude de parte do conjunto, Wrege soma experiência: foi bronze no Freio de Ouro em 2023, prata em 2024 e campeão do Bocal de Ouro em 2025.