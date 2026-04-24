Na conta da guerra: custo de produção do agro no RS têm a 1ª alta, após quatro meses de queda  

O primeiro mês "cheio" sob os efeitos da guerra em campo foi suficiente para mudar o cenário das despesas no agronegócio gaúcho. Dados da inflação do setor, calculados pela Federação da Agricultura do Estado (Farsul) mostram que, em março, o Índice de Inflação dos Custos de Produção (IICP) subiu 4,82% em relação ao mês anterior.

No acumulado de 2026, o aumento é de 4,28% e, em 12 meses, de 1,5%. Mais do que a alta em si, é a mudança de sentido que acende o alerta: desde outubro do ano passado, o cenário era de deflação.

— O indicativo era de que os custos seriam menores (em razão desse cenário de queda), mas agora em essa chave vira. Só considerando março, aquela tendência que vinha de outubro virou: teremos uma safra mais cara — compara Danielle Guimarães, economista da Farsul responsável pelo levantamento.

Entre os itens que mais subiram (e que pesaram para essa virada) estão fertilizantes e químicos, fretes e operações mecânicas, nessa ordem. Como no Estado o momento é de colheita, o impacto maior no bolso do produtor gaúcho, no entanto, veio do frete e das operações mecânicas, em que são sentidas as elevações do diesel.

— O produtor formou custos (da safra de verão) quando o dólar estava mais alto, agora colhe com diesel caro e vai comercializar a safra com preços quase 12% menores do que o ano passado. Pegou dificuldade em todos os trechos do caminho — pontua Danielle.

É que no acumulado de 12 meses, o Índice de Inflação dos Preços Recebidos (IIPR) tem queda de 11,91%. No acumulado do ano, o recuo é de 2,9%. Na variação de março frente fevereiro, houve alta de 1,78%.