Masterchef do agro? Competição em Esteio quer divulgar a pecuária pelo paladar

Cada equipe receberá três cortes e será responsável por desenvolver suas próprias receitas dentro do tempo estipulado. Rafael Nunes / Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Em uma espécie de “Masterchef da pecuária”, a Associação Brasileira de Hereford e Braford (ABHB) aposta no paladar para apresentar as qualidades das duas raças bovinas nesta sexta-feira (24), às 19h. Será durante a Peleia, como é chamada a competição gastronômica que integra a programação da Exposição Nacional Hereford e Braford. Neste ano, o evento se estende até este sábado (25), no Parque Assis Brasil, em Esteio.

E a Peleia ganhou um ingrediente novo na grelha. Além da tradicional Carne Certificada Hereford, os competidores terão de lidar, pela primeira vez, nesta edição, com cortes ovinos — parceria recém-firmada com a Associação Brasileira de Criadores de Corriedale. Na prática, até seis equipes, formadas por trios, terão a missão de transformar três cortes (dois bovinos e um ovino) em receitas autorais. Terão 30 minutos para acender o fogo e outros 30 para preparar e apresentar cada prato.

— É um momento de confraternização de troca de ideias ao redor do fogo — resume o gerente-executivo da ABHB, Felipe Azambuja.

Quando chegar à mesa dos jurados, a avaliação será tanto técnica quanto sensorial, envolvendo apresentação, ponto da carne, sabor, textura, suculência e acompanhamentos. Ao final, os jurados elegerão os três melhores assados da competição.

Além da competição culinária, a exposição, que se estende até sábado (25), terá o Fórum Carne Hereford, composto por palestras e mesa redonda, julgamentos e remates de animais.