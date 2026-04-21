Maior e com vida o ano todo: a nova alameda do cavalo crioulo no parque Assis Brasil, em Esteio 

É com "roupa nova" que a alameda do cavalo crioulo entrará em pista na classificatória do Bocal de Ouro, no parque Assis Brasil, em Esteio. O espaço será inaugurado na sexta-feira (24), em meio à programação da seletiva do circuito do Freio de Ouro.

E abrigará 17 operações comerciais, ampliando em mais de quatro vezes a vitrine que já contava com lojas de artigos oficiais da raça. O cardápio de opções também foi reforçado: vestuário, calçados, alimentação e até escritórios.

Maior e revitalizada, a alameda também ganhará vida, de forma definitiva, no circuito dos grandes eventos do cavalo crioulo ao longo de todo o ano.

Começando pelo Bocal de Ouro, etapa classificatória do Freio de Ouro que apresenta animais inéditos (ou seja, que disputam a competição pela primeira vez) e que já colocou em pista muitos futuros campeões da prova organizada pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC).