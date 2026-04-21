Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Grifes na vitrine
Notícia

Maior e com vida o ano todo: a nova alameda do cavalo crioulo no parque Assis Brasil, em Esteio 

Inauguração do espaço, que contará com 17 empreendimentos de diferentes segmentos, será na sexta-feira (24)

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