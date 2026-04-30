Com 25 anos de história, o grupo reúne quatro empresas importantes para a cadeia produtiva da região ligadas à produção e transporte de leite. Friolack / Divulgação

O pedido de recuperação judicial da indústria de laticínios Friolack, com sede em Chapada, no norte do Estado, avançou nesta semana. O Juizado Regional Empresarial da Comarca de Passo Fundo deferiu integralmente o pedido do Grupo Milk Way. Agora, a apresentação do plano marca o início da negociação com os credores. A empresa vai buscar com os parceiros comerciais as condições de pagamento e viabilizar a aprovação do plano em assembleia.

O grupo reúne quatro empresas importantes para os segmentos ligados à produção e transporte de leite na região: Viamilk, Friolack, Laticínios Sarandi e Giacomini Agro, com 25 anos de história.

A decisão pela recuperação judicial foi tomada com o objetivo de preservar as operações, proteger empregos e assegurar a continuidade da captação e industrialização do leite produzido pelos fornecedores. São 400 funcionários e 600 fornecedores de leite. As empresas, inclusive, seguem operando normalmente, com a manutenção das atividades industriais, logísticas e comerciais.

Na ação, o grupo alega uma combinação de fatores internos e externos que levaram à crise financeira, como a retração da cadeia produtiva do leite no Rio Grande do Sul, com queda nos preços pagos ao produtor e manutenção de custos elevados. O cenário foi agravado pelos juros altos e pelos impactos da enchente de maio de 2024, que afetou o centro de distribuição das empresas e gerou prejuízos superiores a R$ 30 milhões.

A advogada Juliana Biolchi, que acompanha o processo, destaca que a recuperação judicial é um instrumento para reorganizar a estrutura de capital da companhia, ajustando o perfil das dívidas à sua capacidade de geração de caixa. Na prática, isso significa buscar o alongamento do pagamento, a redução de parte do endividamento e a eventual realização de ativos, criando uma base financeira mais equilibrada e sustentável para o futuro das operações.