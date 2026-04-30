Irrigação pode ampliar em até R$ 23,4 bi consumo real dos brasileiros até 2040

Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

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Gisele Loeblein

Direto de Ribeirão Preto (SP)*

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