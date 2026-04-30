Irrigação pode ampliar em até R$ 23,4 bi consumo real dos brasileiros até 2040

Outro dado aponta que a remuneração é maior em áreas irrigadas. Gisele Loeblein / Agencia RBS

Quando se fala em irrigação e a necessidade urgente de fazê-la avançar na agropecuária do Brasil, a lógica imediata nos leva a pensar no incremento produtivo no campo. Estudo inédito apresentado pela Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq) nesta quinta-feira (30), na 31ª Agrishow, em Ribeirão Preto, São Paulo, mostra que o avanço do sistema vai além: pode ampliar em até R$ 23,4 bilhões o consumo real dos brasileiros até 2040.

A cifra representa expansão de 0,33% em um dos cenários projetados. O primeiro considera um aumento de 4,2 milhões de hectares da área irrigada até 2040, elevando o total, no país, para 14,2 milhões de hectares (considerando a base de 10 milhões de hectares).

O segundo, mais audacioso, projeta uma elevação de 6 milhões de hectares com o uso do sistema, levando a cobertura nacional a uma área de 16 milhões de hectares.

— Com evidências robustas e impacto mensurável, o estudo indica que a agricultura irrigada tende a ganhar ainda mais importância diante dos desafios climáticos e produtivos, ampliando a eficiência no campo e contribuindo para reduzir desigualdades regionais — avia Luiz Paulo Heimpel, vice-presidente da Câmara Setorial de Equipamentos de Irrigação da Abimaq.

O relatório acrescenta que “o aumento da produção agrícola geraria impactos no mercado de trabalho, nos investimentos, exportação do setor, entre outros”.

O levantamento levou em consideração sete polos de irrigação. Outro dado aponta que a remuneração é maior em áreas irrigadas. Na Bahia, por exemplo, são, em média, 68,6% superiores. Em Minas Gerais, 42,85%, no Rio Grande do Sul, 11,96% e no Mato Grosso 8,13%.

A conclusão da pesquisa é que a irrigação precisa ser tratada como componente estruturante da política agrícola e da estratégia de segurança alimentar do país. E aponta quatro pilares para viabilizar a expansão: acesso à energia competitiva, formação de mão de obra qualificada, gestão eficiente dos recursos hídricos e ampliação da conectividade no campo.

Hidratando o desenvolvimento

Confira outros resultados da Análise Econômica e Social da Agricultura Irrigada Brasileira:

Para a ampliação da área irrigada nos polos do estudo, seriam necessários investimentos de R$ 71,0 bilhões, no cenário 1, e de R$ 102,8 bilhões, no 2;

O aumento acumulado no PIB seria de 0,16% (R$ 25,9 bilhões de crescimento) no cenário 1 e de 0,23% (R$ 37,1 bilhões) no 2;

Para cada R$ 1 investido investido na agricultura irrigada, haveria um retorno social puro de R$ 0,36 na economia;

A análise econômica e social da agricultura irrigada brasileira se dá no âmbito do projeto de Cooperação Técnica;

O estudo faz se dá no âmbito do projeto de Cooperação Técnica BRA/IICA/16/001 Modernização da Gestão Estratégica do Ministério da Agricultura para aperfeiçoar as políticas públicas de promoção do desenvolvimento sustentável, segurança alimentar e competitividade do agronegócio.

*A coluna viajou a convite do pool de imprensa organizado pela Agrishow