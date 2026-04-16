Foco encerrado, cuidado que segue para manter a gripe aviária longe das granjas comerciais no RS

Drones ajudam no trabalho de monitoramento da extensa área do Taim. Fernando Dias/Seapi / Divulgação

O foco de gripe aviária detectado em aves silvestres no final de fevereiro na Estação Ecológica do Taim, no sul do Estado, está oficialmente encerrado. Passados os 28 dias determinados em legislação sem novos registros de aves mortas, é possível fazer o fechamento do caso. O que se mantém, dentro e fora da reserva é o cuidado máximo para que o vírus se mantenha longe das granjas comerciais.

— O risco é permanente. Não podemos descuidar do que já estamos fazendo — reforça Fernando Groff, diretor do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal da Secretaria da Agricultura do RS.

O foco foi verificado em 28 de fevereiro, a partir da constatação de aves silvestres da espécie Coscoroba coscoroba, conhecidas como cisne-coscoroba em área da Estação em Santa Vitória do Palmar.

Com o suporte do serviço veterinário oficial, as equipes do Taim seguiram o trabalho de monitoramento, usando entre outras ferramentas, barcos e drones. Houve ainda 95 atividades de vigilância em propriedades dentro de um raio de até 10 quilômetros de distância com criação de animais de subsistência e fiscalização em 22 granjas avícolas de municípios da região.

Focos como esse, em animais silvestres, não alteram o status sanitário na Organização Mundial de Saúde Animal. Mas reforçam a necessidade de manter medidas de biossseguridade.

O que é a doença

A gripe aviária é uma doença causada pelo vírus da Influenza A

Altamente contagiosa, contamina aves e pode ser transmitido para pessoas, mas os casos são raros

Nas aves, os sintomas são tosse, espirro, corrimento nasal, fraqueza, pneumonia, dificuldade de locomoção e hemorragia nos músculos

O que fazer

A recomendação para as pessoas é de que não cheguem perto ou tentem socorrer animais feridos ou doentes e também não se aproximem de animais mortos.

Suspeitas de influenza aviária (sinais respiratórios, neurológicos ou mortalidade alta e súbita em aves) devem ser notificadas imediatamente à Secretaria da Agricultura na Inspetoria de Defesa Agropecuária mais próxima ou pelo WhatsApp (51) 98445-2033.

A cronologia no RS