A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.
Descomplicar o consumo de vinho e aproximá-lo do público. Esses são os principais objetivos da ação inédita que ocorre neste sábado (11), no Parque Farroupilha, em Porto Alegre. Com quase cem rótulos de 18 vinícolas, a 2ª edição do Vai de Vinho Brasileiro Festival traz à Redenção a possibilidade de degustar e comprar vinhos, espumantes e sucos de uva gaúchos. A entrada é gratuita, das 16h às 21h.
— Para beber vinho, não precisa de um ritual. Ele pode fazer parte do nosso dia a dia — reforça Cristina Carniel, gerente de promoção para o mercado interno do Instituto de Gestão, Planejamento e Desenvolvimento da Vitivinicultura do Estado (Consevitis-RS), que organiza o evento em parceria com a Secretaria Estadual da Agricultura.
No Brasil, o consumo per capta de vinhos por ano vem crescendo e, hoje, está em 2,76 litros, segundo o Consevitis-RS. No Rio Grande do Sul, é maior: 6,89. No entanto, ainda há margem para expansão, entende o setor. Portugal, por exemplo, tem um consumo de 62 litros por ano per capta. Já na França e na Itália, é de 40.
— Os brasileiros estão reconhecendo a qualidade do produto nacional, especialmente o público mais jovem e feminino — observa ainda Cristina.
Além da possibilidade de degustar e comprar vinhos, o evento terá atrações musicais, com o DJ Fabio Soares, e a presença de foodtrucks.
A 1ª edição foi realizada no ano passado, em Florianópolis, onde mais de 2 mil pessoas participaram. A ideia é tornar o evento itinerante, com chance de ser realizado em diferentes locais.
As vinícolas
Veja a lista das 18 vinícolas participantes abaixo:
- Nova Aliança Vinícola Cooperativa
- Vinícola Monte Sant'Ana Ltda.
- Pizzato Vinhas e Vinhos
- Vinícola Cainelli
- Brocardo Vinhedos e Vinhos
- Vinícola Cave Bertamoni
- Lovatel Indústria Vinícola Ltda
- Vinícola Mondadori
- Boscato Vinhos Finos
- Courmayeur Domaine
- Berkano Premium Wines
- Família Cheguhem
- Gallon Sucos
- Domus Mea Wine Store
- Monte Vinhos de Autor
- Vinícola Santin
- Adega Giovanni Tasca
- Área 15 Vinícola Boutique