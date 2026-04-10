No Brasil, o consumo per capta de vinhos por ano vem crescendo e, hoje, está em 2,76 litros, segundo o Consevitis-RS. Wendel Graupner / Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Descomplicar o consumo de vinho e aproximá-lo do público. Esses são os principais objetivos da ação inédita que ocorre neste sábado (11), no Parque Farroupilha, em Porto Alegre. Com quase cem rótulos de 18 vinícolas, a 2ª edição do Vai de Vinho Brasileiro Festival traz à Redenção a possibilidade de degustar e comprar vinhos, espumantes e sucos de uva gaúchos. A entrada é gratuita, das 16h às 21h.

— Para beber vinho, não precisa de um ritual. Ele pode fazer parte do nosso dia a dia — reforça Cristina Carniel, gerente de promoção para o mercado interno do Instituto de Gestão, Planejamento e Desenvolvimento da Vitivinicultura do Estado (Consevitis-RS), que organiza o evento em parceria com a Secretaria Estadual da Agricultura.

No Brasil, o consumo per capta de vinhos por ano vem crescendo e, hoje, está em 2,76 litros, segundo o Consevitis-RS. No Rio Grande do Sul, é maior: 6,89. No entanto, ainda há margem para expansão, entende o setor. Portugal, por exemplo, tem um consumo de 62 litros por ano per capta. Já na França e na Itália, é de 40.

— Os brasileiros estão reconhecendo a qualidade do produto nacional, especialmente o público mais jovem e feminino — observa ainda Cristina.

Além da possibilidade de degustar e comprar vinhos, o evento terá atrações musicais, com o DJ Fabio Soares, e a presença de foodtrucks.

A 1ª edição foi realizada no ano passado, em Florianópolis, onde mais de 2 mil pessoas participaram. A ideia é tornar o evento itinerante, com chance de ser realizado em diferentes locais.

As vinícolas

Veja a lista das 18 vinícolas participantes abaixo:

Nova Aliança Vinícola Cooperativa

Vinícola Monte Sant'Ana Ltda.

Pizzato Vinhas e Vinhos

Vinícola Cainelli

Brocardo Vinhedos e Vinhos

Vinícola Cave Bertamoni

Lovatel Indústria Vinícola Ltda

Vinícola Mondadori

Boscato Vinhos Finos

Courmayeur Domaine

Berkano Premium Wines

Família Cheguhem

Gallon Sucos

Domus Mea Wine Store

Monte Vinhos de Autor

Vinícola Santin

Adega Giovanni Tasca

Área 15 Vinícola Boutique