Anualmente, a empresa gera mais de 570 mil créditos de carbono. Juliano Mendes / Divulgação

A Fenasoja deste ano ganhará uma pegada sustentável inovadora: o evento, que ocorre de 1º a 10 de maio, em Santa Rosa, no Noroeste, vai ser carbono neutro. E para isso contará com a parceria e a expertise da CRVR, empresa que faz o tratamento de resíduos e que comercializa créditos de carbono gerados a partir de suas unidades no Estado.

No caso da feira, as emissões de gases serão medidas e posteriormente compensadas com créditos de carbonos, nesse caso doados pela CRVR. A estimativa é de que sejam necessários entre 5 mil e 6 mil para fazer a descarbonização, que inclui ainda o Soy Summit, evento que ocorre um dia antes da Fenasoja.

— É uma iniciativa no sentido de mostrar para o mercado que é possível, de incentivar outras empresas com crédito de carbono — afirma Leomyr Girondi, diretor-presidente da CRVR.

Anualmente, gera mais de 570 mil créditos de carbono, usados por empresas do Brasil e de todo o mundo que não conseguem fazer a compensação dos gases emitidos.

No caso do Soy Summit, os participantes poderão fazer a compensação das emissões geradas no deslocamento até o evento. Para isso, responderão a três questionamentos (de onde veio, como foi e se estava sozinho ou com mais pessoas), via leitura de código de barras a ser escaneado.

— Abrange o antes, o durante e o depois do evento — completa Girondi, sobre o que entra na conta das emissões a serem compensadas durante a Fenasoja.