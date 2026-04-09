Exportações brasileiras de carne suína batem novo recorde em março

Com o apetite ainda forte, as Filipinas ajudaram a puxar esse desempenho. ABPA / Divulgação

Para as exportações de carne suína do Brasil, março trouxe uma nova marca: o maior volume mensal da história embarcado. Foram 153,8 mil toneladas, um aumento de 32,2% sobre igual mês do ano passado, aponta levantamento da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). O faturamento ficou 30,1% maior: US$ 361,6 milhões.

Com o apetite ainda forte, as Filipinas ajudaram a puxar esse desempenho, que contou, no entanto, com outras participações importantes, como observa o presidente da ABPA, Ricardo Santin:

— Do Japão, do Chile... que mostram que a suinocultura está crescendo, confirmando o papel de terceiro maior exportador do mundo e ajudando na segurança alimentar.

Alta ainda no acumulado do ano em quantidade, 16,5%, e em receita, 16,1%. Esse cenário deve se manter e promete confirmar a projeção de expansão das exportações de carne suína.