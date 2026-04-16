Entre brindes e cobranças, Fenasul e Expoleite são lançadas em Esteio

Tradicional brinde de leite marca o lançamento do evento. Joel Vargas / GVG/ Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Foi com o tradicional brinde de leite — mas também com críticas e reivindicações direcionadas a Brasília — que a Fenasul e a Expoleite foram lançadas nesta quinta-feira (16), no Parque Assis Brasil, em Esteio. Com o setor lácteo como protagonista, a feira ocorrerá entre 13 e 17 de maio e deve reunir mais de 2 mil animais, das abelhas aos búfalos — embora, como de costume, os bovinos leiteiros sejam o grande destaque.

Mesmo com a recente reação nos preços do leite no início do ano, o clima ainda é de cautela. A expectativa é de debates intensos sobre a rentabilidade da atividade durante a programação das feiras.

— O produtor gaúcho enfrentou, entre novembro e fevereiro, possivelmente o pior momento do leite, com remuneração abaixo do custo de produção — resumiu Marcos Tang, presidente da Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul (Gadolando) e da Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça (Febrac).

Tang também chamou atenção para o elevado endividamento no campo, agravado por eventos climáticos consecutivos, e defendeu o avanço do projeto de lei que trata da renegociação das dívidas, com votação prevista ainda para este mês no Congresso Nacional.

— Queremos nos recuperar e honrar nossos compromissos com a própria atividade — afirmou.

O dirigente também criticou a atuação do governo federal diante das importações de lácteos oriundos de países do Mercosul:

— Estamos concorrendo com importações desenfreadas, enquanto ainda se estuda uma possível medida antidumping.

O vice-governador Gabriel Souza, pré-candidato ao governo do Estado, destacou a necessidade de ampliar a demanda por leite, especialmente com a atração de novas indústrias para o Rio Grande do Sul. Presidente do Sindicato da Indústria de Laticínios e Produtos Derivados (Sindilat), Guilherme Portella completou:

— Para tornar o Brasil não um país importador, e sim um país exportador de leite.

Neste ano, Fenasul e Expoleite dividirão espaço, pela primeira vez, com a Fenovinos. A expectativa é de que o evento reúna cerca de 800 ovinos, número semelhante ao da Expointer. Tradicionalmente itinerante, a feira busca impulsionar regiões onde a ovinocultura precisa de estímulo. Desta vez, o destino é Esteio, explicou Edemundo Gressler, presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Ovinos (Arco):

— No entorno da Grande Porto Alegre, há muitas cabanhas voltadas à genética que nem sempre têm espaço para exposição. Além disso, há frigoríficos e toda uma cadeia produtiva estruturada na região.

A Fenovinos também funciona como um termômetro da genética que deverá ser apresentada na Expointer, entre agosto e setembro.

Mais sobre a Fenasul e a Expoleite

A programação inclui concurso leiteiro, avaliações morfológicas, seminários, eventos técnicos e rodeios. Durante a Fenasul Expoleite, será realizada ainda a Multifeira de Esteio, com mais de oito atrações culturais. A agricultura familiar também marcará presença, com mais de 40 agroindústrias oferecendo produtos lácteos — como queijos, doce de leite e iogurtes — além de itens variados, como cucas e salames.

Outra atração é o Festival Brasa e Prosa, dentro do Maior Campeonato de Churrasco dos Continentes. A proposta inclui a tentativa de quebra de recordes, dois deles com leite entre os ingredientes: o maior arroz de leite e o maior pudim do mundo.