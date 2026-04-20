Estreito de Ormuz teve a passagem liberada temporariamente. SAHAR AL ATTAR / AFP

A trégua anunciada entre Estados Unidos e Irã, que temporariamente libera a passagem pelo Estreito de Ormuz, tem um efeito importante, mas que é mais psicológico do que efetivo. É o que avalia o assessor de Relações Internacionais da Federação da Agricultura do Estado (Farsul), Renan Hein dos Santos:

— Efeito prático, é muito pouco, mas é um sinal positivo, no sentido de começar a caminhar para o final do conflito.

Para as exportações do agronegócio brasileiro, como a da carne de frango, por exemplo, que têm no Oriente Médio um importante destino, novas rotas foram adotadas. E, por ora, não devem ser abandonadas.

Da mesma forma, o fluxo de fertilizantes — entre 30% e 40% da movimentação global desse insumo passa por lá — depende de uma negociação mais consolidada.

Sobre as cotações do petróleo, no entanto, a notícia da reabertura fez a cotação do brent, referência internacional, chegar a US$ 90,75, a menor cotação em um mês.