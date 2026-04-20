Os desafios do cooperativismo até 2030 e o sabor desta safra de azeite de oliva foram alguns dos assuntos do Campo e Lavoura deste domingo (19), na Rádio Gaúcha. Perdeu o programa? Ouça aqui:
- Reeleito presidente do Sistema Ocergs, Darci Hartmann elencou os principais desafios do cooperativismo até 2030 neste episódio.
- Já Chania Chagas, sommelier e expert em azeite de oliva, falou sobre a safra que está sendo colhida neste momento de outra forma: pelo paladar. Deu dicas de harmonização e ainda detalhou o que esperar dos produtos feitos com matéria-prima colhida neste ano.