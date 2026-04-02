Debate sobre royalties da soja transgênica chega à Assembleia do RS e vai à Câmara em Brasília

Assunto foi tema de audiência pública da Comissão de Agricultura nesta quinta-feira (2), na Assembleia Legislativa. Kimberly Winheski / Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Depois de um vaivém judicial, a cobrança de royalties sobre a soja transgênica da Bayer voltou ao centro do debate — desta vez, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Em audiência pública da Comissão de Agricultura nesta quinta-feira (2), produtores, entidades do agro e parlamentares reforçaram o debate sobre o modelo de cobrança: enquanto a Bayer defende a legalidade do processo, entidades do setor entendem que o pagamento, atualmente, está inviável em meio à crise no campo.

Proponente da reunião, o deputado estadual Elton Weber reivindicou um tratamento diferenciado ao Rio Grande do Sul em razão do endividamento no campo e problemas climáticos seguidos:

— Temos recebido inúmeros relatos do Interior, a situação chegou a um limite. Reconhecemos que a tecnologia é importante, mas, neste momento, deve se cobrar de forma diferente os gaúchos.

Na mesma linha, entidades como a Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul) e a Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Estado do Rio Grande do Sul (Fetag-RS) enfatizaram o pedido por uma revisão nos valores.

— Precisa ser cobrado um valor justo e que caiba no bolso do agricultor — defendeu Eugênio Zanetti, presidente da Fetag-RS.

Do outro lado, a Bayer sustenta que segue a legislação e que a cobrança está prevista em contrato, firmado no momento da aquisição da tecnologia. A empresa também ressalta que "a remuneração pelo uso da biotecnologia é essencial para manter o ritmo de inovação que impulsiona a produtividade agrícola".

Na próxima quarta-feira (8), o tema vai a Brasília ser debatido em nova audiência pública — organizada agora pela Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados.

Vaivém judicial

A insatisfação do setor tem aparecido de forma recorrente, como em manifestação durante a Expodireto Cotrijal, e também motiva processos judiciais sobre o tema. Na semana passada, a Justiça gaúcha derrubou uma liminar que suspendia de forma temporária a cobrança, até a análise do mérito, em ação movida por três produtores gaúcho.