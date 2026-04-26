André Rosa, presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Cavalos Crioulos. Maurício Vinhas / Divulgação

Final de semana foi de parque Assis Brasil movimentado com uma das principais provas dentro da raça do cavalo crioulo. Etapa classificatória para o Freio de Ouro, o Bocal de Ouro se encerrou neste sábado (25) e colocou em pista animais inéditos. André Rosa, presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC), falou ao Campo e Lavoura da Rádio Gaúcha neste domingo (26) sobre a competição e perspectivas da raça. Confira trechos abaixo.

O Bocal de Ouro está ficando tão famoso quanto o Freio de Ouro?

O Bocal de Ouro se consolida há muito tempo como uma das principais provas do ciclo. Aqui se forjam grandes cavalos. Tenho certeza que daqui saem grandes candidatos ao Freio de Ouro.

Por que se decidiu criar uma seletiva voltada aos chamados animais inéditos?

É importante que se dê condições e visibilidade aos debutantes, aos cavalos que estão estreando no circuito. E precisávamos dar uma prova exclusiva para eles. Então é um processo bastante importante que se consolidou como a principal classificatória do ciclo, onde há vários anos saem os principais finalistas ao Freio de Ouro, por conta da competitividade, do processo de treinamento, do bem-estar desses animais, afinal, são novos, estão começando a carreira esportiva.

Tem alguma novidade que vai surgir em pista?

A pista coberta foi uma revolução. Nós tínhamos uma pista, ponto. O desafio era criar o entorno da pista. O bem-estar é o nosso principal objetivo, da família, dos animais, dos expositores, dos nossos competidores. Estamos inaugurando também agora uma alameda comercial no entorno da pista e uma mangueira coberta para aquecimento.

Quantos espaços a mais vai ter a alameda e por que se entendeu que era importante ampliá-la?

Temos no parque de Esteio em torno de 20, 30 provas de várias modalidades. Esses espaços comerciais são criados no entorno da pista a fim de que se tenha bom ambiente para a recepção de pessoas. Essa nova alameda tem espaço de café, espaços gourmet de recepção, espaços comerciais. O nosso sonho como Cavalo Crioulo é que esse parque esteja cada vez mais movimentado.

Há um movimento de expansão da raça. Onde o cavalo crioulo quer chegar no Brasil, já que aqui no Sul, principalmente no Rio Grande do Sul, é uma figura já muito consolidada?

O objetivo é levar o cavalo crioulo às mais diversas culturas e regiões do Brasil. Precisamos estar presente nas novas modalidades. O esporte é a mola de propulsão do cavalo crioulo Brasil afora. Precisamos levar o cavalo nas culturas do Nordeste, nas provas de vaquejada, nas provas de outros esportes popularmente conhecidos que nós não estamos acostumados a frequentar.

Tem algum Estado prioritário nessa expansão?

Nossa posição geográfica é extremamente ao Sul. O objetivo é que se concentre maiores esforços em São Paulo, no Paraná, que sejam a porta de saída para o resto dos Estados do Brasil. Hoje nós concentramos um consultor técnico no Paraná, que vai fazer essa conscientização.