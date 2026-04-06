Cultura da soja ganha seu próprio “South Summit” no RS

Este evento, vale lembrar, ocorre em meio a uma safra marcada por contrastes no Estado em razão da estiagem. Duda Fortes / Agencia RBS

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Com a inovação trazida pelo South Summit ainda fresca, o agronegócio gaúcho prepara agora a sua própria versão. É Soy Summit, evento que ocorre durante a programação da Fenasoja deste ano, entre os dias 1º e 10 de maio, em Santa Rosa, e quer colocar o grão no centro do debate.

A proposta é discutir o futuro da principal cultura do Estado, explicou Marcos Servat, presidente da feira nesta edição, ao Campo e Lavoura da Gaúcha:

— Olhar para a soja não só como grão que vai para exportação, mas como base para gerar valor aqui dentro.

A ideia é que o Soy Summit ocorra anualmente, diferentemente da Fenasoja, que ocorre a cada dois.

— Nos anos em que a Fenasoja ocorre em Santa Rosa, (o Soy Summit) será lá, e nos anos em que não, será itinerante. Poderá acontecer em Porto Alegre, Mato Grosso, Bahia.

Nesta edição, entre os temas que devem pautar os debates estão oportunidades ligadas ao biodiesel e outras cadeias que podem surgir a partir do grão. Este evento, vale lembrar, ocorre em meio a uma safra marcada por contrastes no Estado. Na região de Santa Rosa, as perdas giram entre 35% e 40%, reflexo de um verão irregular, com períodos críticos de estiagem justamente nas fases decisivas da cultura. Ainda assim, o cenário é menos adverso do que o da safra passada.