Conflito no Oriente Médio eleva custos e pressiona preços da carne de frango

Repasse no preço final do produto deve variar conforme cada empresa petrrgoskov / stock.adobe.com

A alta de custos decorrente do conflito no Oriente Médio começará a se refletir também, nos próximos dias, nos preços da carne de frango. O aumento deve se dar de forma gradativa e o percentual, variar conforme a realidade de cada empresa.

— Depende de cada indústria, de negociações futuras fechadas, e vamos monitorar para ver o que acontecerá nos próximos dias — diz José Eduardo dos Santos, presidente da Associação Gaúcha de Avicultura (Asgav).

Segundo o dirigente, o momento é de cautela e de atenção ao planejamento da produção. Com margens apertadas, a indústria de aves teve acréscimos de despesas na casa dos dois dígitos em ingredientes importantes, como o diesel e as embalagens. Santos ressalva, no entanto, que os repasses não serão na mesma proporção:

— O setor vinha com uma expectativa de superar o ano passado, quando houve a influenza aviária (que teve impactos sobre as vendas externas), mas nos deparamos com esse efeito de custo.

Conforme a Asgav, o Diesel S10 acumulou alta de 24,3% nos últimos 30 dias, alcançando preço médio nacional de aproximadamente R$ 7,57 por litro em março de 2026. No mesmo período do ano passado, estava em R$ 6,20 por litro — uma variação anual que pode chegar a 22%, dependendo da região.

Como todas as etapas de produção passam pelas rodovias, o efeito do combustível mais caro pesa. Assim como a elevação de valores das embalagens, que representam entre15% e 25% dos custos de diversos produtos.

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