O prêmio é uma viagem ao sul de Minas para conhecer um cafezal. Café do Mercado / Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

O caminho do café até a xícara tem um personagem que nem sempre é reconhecido: o barista. Para destacar esse profissional, a Café do Mercado, referência em cafés especiais no sul do Brasil, lançou o seu primeiro concurso para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. As inscrições estão abertas até esta quinta-feira (30), pelo site da empresa, e recebem até 20 participantes.

Sócio da Café do Mercado, Clóvis Althaus Júnior compara o papel do concurso com o da Fórmula 1 no automobilismo: um espaço de inovação e aperfeiçoamento.

— O espresso depende do barista. Podemos ter o melhor grão, mas, sem técnica, a xícara não entrega — resume o empresário.

Para participar, o barista só precisa se inscrever. A avaliação irá até as cafeterias inscritas. No balcão, o profissional será convidado a preparar um espresso e um cappuccino, que serão avaliados a partir de critérios técnicos e sensoriais inspirados em protocolos internacionais.

— Se o espresso está viscoso, se a crema do espresso está persistente, a coloração do espresso — exemplifica Althaus Júnior.

E o prêmio, segundo o sócio, é o sonho de qualquer barista: uma viagem ao sul de Minas, durante o auge da colheita, para conhecer de perto a produção de cafés especiais.

— A gente fala de variedade, secagem, terroir, mas viver isso muda completamente a percepção. O barista volta diferente — defende o empresário.

O resultado será divulgado em meados de maio, e a viagem à lavoura está prevista para junho.