Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Da lavoura ao balcão
Notícia

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Competição foi lançada pela Café do Mercado, de Porto Alegre, e tem inscrições abertas até esta quinta-feira (30)

Carolina Pastl

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