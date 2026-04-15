A nova estimativa aponta para 925,5 mil hectares cultivados, uma retração de 20% em relação à safra passada. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Antes mesmo de as máquinas entrarem em campo para o plantio da safra de inverno, a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) já redesenha o mapa do trigo no Rio Grande do Sul . No sétimo levantamento, divulgado nesta terça-feira (14), a autarquia revisou para baixo, em nove pontos percentuais, tanto os números de área quanto de produção projetadas, que já eram de queda.

A nova estimativa aponta para 925,5 mil hectares cultivados, uma retração de 20% em relação à safra passada. No volume, a colheita deve somar 2,7 milhões de toneladas — queda ainda mais expressiva, de 24,5%. Para Hamilton Jardim, coordenador da Comissão de Trigo da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul), o cenário reflete um conjunto de fatores que vem comprimindo o ânimo do produtor:

— Descapitalização do produtor, dificuldade de crédito, seguro agrícola insuficiente e ineficiente, consequentemente isso nos remete a um cenário de redução drástica de área cultivada no próximo inverno.

No Fórum do Trigo realizado durante a última Expodireto Cotrijal, a projeção do setor já indicava um recuo ainda mais acentuado, com a área podendo ficar entre 830 mil e 850 mil hectares. A expectativa de El Niño também não colaboram com os números projetados.

Nos demais cultivos de inverno, como aveia e canola, a Conab manteve suas projeções de um levantamento para o outro. A aveia deve ocupar 372,1 mil hectares no Estado, recuo de 7,4%, com produção estimada em 869,2 mil toneladas (-11,8%), repetindo a lógica de ajuste observada no trigo.

A exceção vem da canola, que avança como alternativa mais atrativa na safra de inverno gaúcha. Impulsionada pela demanda da indústria e por melhores perspectivas de rentabilidade, a cultura deve alcançar 273,7 mil hectares — alta de 30,4% —, com produção projetada em 443,1 mil toneladas, crescimento de 30,2%.