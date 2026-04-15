Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Desenho da safra
Notícia

Conab reduz ainda mais projeção de trigo no RS; área pode cair até 20%

Em levantamento divulgado nesta terça-feira (14), a redução foi de nove pontos percentuais na área e no volume, que já estavam em queda

Carolina Pastl

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS