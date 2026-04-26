Em três dias seguidos, sempre às 19h, especialistas falarão sobre degustação, serviço, mercado e escolha de rótulo. Jeferson Soldi / Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Entre uma taça e outra, o Brasil vai consolidando seu lugar no mapa mundial dos espumantes. E é nesse contexto de expansão que uma iniciativa gaúcha convida o público a ir além do brinde: entender o que há por trás dele.

A Associação Brasileira de Sommeliers do Rio Grande do Sul (ABS-RS) promove, entre segunda (27) e quarta-feira (29), o workshop online e gratuito Rota das Borbulhas. Em três dias seguidos, sempre às 19h, especialistas falarão sobre degustação, serviço, mercado e escolha de rótulo.

Na abertura, o sommelier Vinícius Santiago abordará degustação, serviço e escolhas alinhadas ao mercado atual. No segundo encontro, Andreia Gentilini volta o olhar para Champagne, referência histórica que segue ditando padrões de excelência. Já no encerramento, Caroline Dani explora a diversidade dos espumantes italianos.

As aulas tem duração de uma hora. Ao final, o participante receberá certificado.

Workshop Rota das Borbulhas

Quando? Dias 27, 28 e 29 de abril

Dias 27, 28 e 29 de abril Horário? Das 19h às 20h

Das 19h às 20h Formato? Online, ao vivo, pelo canal da ABS-RS no Youtube

Online, ao vivo, pelo canal da ABS-RS no Youtube Inscrições? Gratuitas, porém necessárias para acesso a todo o curso pelo site da ABS-RS

Gratuitas, porém necessárias para acesso a todo o curso pelo site da ABS-RS Mais informações para interessados: (54) 9972.0130