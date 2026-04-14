Marca foi de 500,1 unidades produzidas em um ciclo cem semanas. Naturovos / Divulgação

É do Vale do Caí que vem uma nova marca global na produção de ovos: 500,1 unidades. Esse foi o número alcançado por galinhas da raça bovans brown em um único ciclo de cem semanas por integrados da Naturovos, empresa com sede em Salvador do Sul. A quantidade fica acima do padrão internacional dessa linhagem, que é de 473,2 unidades.

O reconhecimento veio da Hendrix Genetics, multinacional que trabalha com melhoramento genético. Anderson Herbert, diretor comercial da Naturovos, avalia que a conquista é resultado do jeito que a empresa tem de produzir:

— Esse número não é só genética. Tem a alimentação das aves, o ambiente, o produtor. Mostra como gostamos de engajar com as pessoas. Não é um fato isolado.

Com três plantas (e uma ampliação que deve ser concretizada até agosto em Vacaria, na Serra), a marca contabiliza 4,8 milhões de ovos por dia (incluindo as demais raças de aves criadas). A produção vem de 120 criadores parceiros.

— O ovo está no centro, mas tem um antes e um depois — reforça Marcelo Carvalho, gerente de marcas da Naturovos, sobre a conquista.

Herbert diz que a empresa está sempre "testando" para atender aquilo que o mercado busca. Prova disso vem da Uêvo-in, linha recém lançada que busca fornecer ingredientes proteicos para indústria. Novidade que dá sequência à Uêvo, de produtos voltados ao varejo para o universo de quem é fit.