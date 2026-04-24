Como a realidade do mercado de máquinas deve se refletir na 31ª Agrishow

Evento deve trazer condições especiais para as aquisições Carolina Pastl / Agencia RBS

Mesmo diante do cenário desafiador deste ano, imposto por uma combinação de fatores, a indústria de máquinas agrícolas chega à 31ª Agrishow otimista. A feira realizada em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, um dos grandes eventos do setor, começa na próxima segunda-feira com os números da edição de 2025 no horizonte: R$ 14,6 bilhões em propostas e 197 mil visitantes.

Presidente da Câmara Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas (Abimaq), Pedro Estevão entende que as condições levadas por empresas e bancos são um fator favorável em meio às complexidades do momento:

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— A nossa expectativa da feira é sempre boa, porque é uma oportunidade de fazer negócio. Você tem os agricultores, as empresas que estão com os lançamentos e sempre fazem promoções, os bancos para financiar as compras. Ou seja, é um ambiente muito profícuo e conseguimos fazer um bom volume.

Fora das condições de "temperatura e pressão da feira", o mercado reflete uma conjuntura de taxas de juro elevadas, desvalorização de commodities como soja, milho algodão e açúcar, e restrição de crédito. Combinados, traduzem-se em freio de mão puxado.

— Em uma situação dessa, todo o recurso que o agricultor tem dará prioridade para o custeio, porque tem que fazer. O investimento, pode postergar — avalia Estevão.

A projeção mais recente apresentada pela Abimaq indica uma redução de 8% na comercialização do ano de máquinas e equipamentos agrícolas. base para esse prognóstico vem da realidade: no primeiro bimestre, a queda foi de 17%. Em 2025, o faturamento havia fechado com alta de 7%, somando R$ 67 bilhões.

— A feira provavelmente deve espelhar um pouco o mercado, ou seja, não deve ser exuberante em vendas igual aos outros anos, mas o importante é que o percentual (de representatividade dos negócios do evento) continua muito grande, porque as empresas pegam pedidos para 15, 30, até 60 dias.