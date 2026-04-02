Colheita da soja no RS avança, mas percentual é inferior à média do período; saiba o motivo

Conforme a Emater, colheita chegou a 23% da área projetada. Eduardo Krais / Agencia RBS

O tempo firme fez a colheita de soja, principal produto da safra de verão, avançar no Rio Grande do Sul, chegando a 23% dos 6,6 milhões de hectares cultivados. O percentual aparece no levantamento semanal da Emater, que aponta uma diferença, para menos, em relação a igual período do ano passado e da média dos últimos cinco ciclos.

O motivo para esse "atraso" vem do andamento do ciclo do grão. Apesar de ter causado grande preocupação na semana pós início da guerra no Oriente Médio, o fornecimento de diesel entrou em um ritmo regular — mas com um preço mais caro.

— Tem relação direta com o desenvolvimento da cultura e a condição climática dessa safra — avalia Claudinei Baldissera, presidente da Emater, sobre a diferença percentual em relação a ciclos passados.

Presidente da Federação da Agricultura do Estado (Farsul), Domingos Lopes Velho lembra que houve um atraso na época do plantio, em razão das chuvas:

— É uma questão agronômica, atraso na implantação.

Ele destaca ainda que a dificuldade de abastecimento do diesel veio na primeira semana após a guerra e atingiu em cheio a colheita do arroz. Ireneu Orth, presidente da Associação dos Produtores de Soja do Estado (Aprosoja-RS), acrescenta que a diferença no percentual da colheita não preocupa, porque continuando o tempo firme, o avanço é rápido.

Outros 42% da área estão no estágio de maturação, o que faz com que as próximas semanas tendam a ser bastante intensas na colheita, projeta o presidente da Emater:

— Quando a umidade permite, a colheita avança noite adentro.

Com as máquinas em campo, o cenário de variabilidade nos resultados vai se confirmando, com áreas de boas colheitas e outras com redução em relação à expectativa inicial, por conta da falta de chuva.