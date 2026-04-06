Cobrança dos royalties da soja transgênica, cacau com preço amargo e mais no "Campo e Lavoura"; ouça aqui

O debate em torno da cobrança de royalties da soja transgênica e o preço "amargo" do cacau foram alguns dos assuntos do Campo e Lavoura deste domingo (5), na Rádio Gaúcha. Perdeu o programa? Ouça aqui:
- Se dependeu do preço dos chocolates nas gôndolas deste ano, a Páscoa teve um sabor agridoce. Mesmo com queda de 60% nos preços internacionais das amêndoas de cacau, os doces permaneceram mais caros. Carolina França, analista de inteligência de mercado da Hedgepoint Global Markets, explicou os motivos.
- E o pagamento de royalties da soja transgênica voltou ao debate neste ano, com questionamentos judiciais. A Bayer é a empresa detentora da biotecnologia, que tem três gerações em campo. Fabiano Oliveira, diretor do Negócio de Soja da marca no Brasil, falou sobre o tema também neste episódio.