Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

No radar dos biocombustíveis
Notícia

Canola pode reduzir emissões da aviação em até 55%, aponta estudo

Trabalho da Embrapa mensurou pegada de carbono da cultura, que vem ganhando espaço no campo

Carolina Pastl

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS