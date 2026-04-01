Bioinsumos ganham escala e ultrapassam R$ 6 bilhões no país

Bioinsumos são produtos, processos de origem natural utilizados na produção agropecuária para complementar defensivos químicos. WESTOCK / stock.adobe.com

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

A adoção de bioinsumos (produtosde origem natural utilizados na produção agropecuária para complementar defensivos químicos) no campo segue avançando. Em 2025, o mercado atingiu R$ 6,2 bilhões, embalado por uma adoção recorde que já cobre 194 milhões de hectares, segundo dados do CropData, plataforma da CropLife Brasil, divulgados nesta terça-feira (31).

Salto que ocorreu em um ano desafiador. Em 2025, marcado por restrições financeiras ao longo do setor, o produtor intensificou o uso de soluções biológicas e ampliou em mais de 28% a área tratada com a tecnologia. O resultado foi um crescimento expressivo sobre 2024, quando o setor havia movimentado R$ 5,4 bilhões.

De um lado, o avanço da resistência de pragas aos defensivos químicos reforçou a adoção do manejo integrado, explicou a CropLife. De outro, a maturidade do produtor em relação à eficácia dos biológicos consolidou esses insumos como aliados dentro do sistema produtivo.

Entre os segmentos, os bioinseticidas assumiram a liderança, respondendo por 35% do mercado e movimentando R$ 2,1 bilhões em 2025. O desempenho foi impulsionado, principalmente, pelo combate a lagartas, percevejos e à mosca-branca, em um cenário de maior pressão de infestação e perda de eficiência de moléculas tradicionais. A área tratada com esses produtos chegou a 47 milhões de hectares — 14 milhões a mais que no ano anterior.

Geograficamente, o protagonismo segue concentrado. Mato Grosso lidera com cerca de 25% do mercado, reflexo do peso de soja, milho e algodão e de um perfil de produtor altamente tecnológico. Na sequência, São Paulo aparece com aproximadamente 20%, puxado pela cana-de-açúcar, onde os biológicos avançam no controle de pragas e no estímulo ao desenvolvimento das plantas. No Rio Grande do Sul, apenas 4% da área agrícola utiliza bioinsumo.