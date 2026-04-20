O rótulo premiado é um monovarietal elaborado a partir da cultivar frantoio, de propriedade em Viamão. Estância das Oliveiras / Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

O Rio Grande do Sul não experimenta apenas a perspectiva de uma super safra de azeitonas. Começa a colher, também, medalhas com a produção deste ano. É o caso da Estância das Oliveiras, de Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre, que atingiu o topo de uma competição europeia nesta semana com um dos seus 10 rótulos de 2026. Um desempenho que, nas palavras do sócio-diretor Rafael Goelzer, representa “a perfeição em forma de nota”:

— Foi a pontuação máxima, o prêmio mais alto, reconhecido de forma unânime pelo júri internacional. E estamos falando de uma cultura que, no Brasil, ainda não tem nem 30 anos, competindo com países de tradição secular.

O rótulo premiado é um monovarietal elaborado a partir da cultivar frantoio, que conquistou o título de “Best in Show” — o melhor azeite de toda a competição — no European International Olive Oil Competition, realizado em Genebra, na Suíça.

A edição deste ano reuniu mais de 200 marcas de 16 países, com degustações conduzidas por um júri internacional. Além do grande vencedor, outros nove rótulos da Estância, entre blends (combinações de variedades de azeitona em uma garrafa) e monovarietais (uma variedade apenas), também foram premiados.

No campo, Goezler explica que o clima ajudou a consolidar o bom momento, como no resto do Estado. As cerca de 7 mil oliveiras da propriedade renderam quase 16 mil litros de azeite, praticamente o dobro da safra anterior.

O histórico recente também ajuda a explicar o protagonismo. Em 2025, a marca foi apontada pelo EVOO World Ranking como a terceira mais premiada do mundo e a líder no Brasil, acumulando mais de 120 reconhecimentos internacionais com a safra passada.

Os rótulos da marca premiados

Best in Show (melhor azeite de toda a competição entre todas as categorias) + Best in Class + medalha de ouro: Estância das Oliveiras FRANTOIO Best in Class (melhor azeite da sua categoria): Blend Signature Best in Class (melhor azeite da sua categoria): ⁠Blend La Mamma Medalha de Ouro: Picual Medalha de Ouro: ⁠Los Dos Medalha de Ouro: ⁠Coratina Medalha de Ouro: ⁠Blend Exclusivo Medalha de Ouro: ⁠Koroneiki Medalha de Prata: Galega Medalha de Prata: ⁠Arbequina